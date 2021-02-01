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1 февраля 2021, 09:54

Официально: вице-мэром Екатеринбурга стал Сергей Плахотин

вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин

Вице-мэром Екатеринбурга стал Сергей Плахотин. Фото: сайт мэрии Екатеринбурга.

Бывший гендиректор издательского дома "Коммерсантъ-Урал" Сергей Плахотин с сегодняшнего дня работает в администрации Екатеринбурга. Он назначен на должность замглавы по связям с общественностью.

По данным пресс-службы мэрии, соответствующее кадровое решение вступило в силу в понедельник, 1 февраля. Ранее данную информацию "Облгазете" подтверждал сам Сергей Плахотин.

Известно, что вице-мэр Екатеринбурга будет руководить следующими подразделениями:

  • Департамент информационной политики;
  • Департамент общественных связей;
  • Управление по развитию внешнеэкономических связей.

Сергей Плахотин окончил УПИ (ныне УрФУ) по специальности "инженер-металлург" и Уральскую академию госслужбы – "юриспруденция". Работал в Институте металлов Академии наук, Свердловской областной думе, УГМК. С 2012 года занимал должность генерального директора издания "Коммерсантъ-Урал".

Добавим, прежний вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Кузёмка покинула горадминистрацию в преддверии Нового года. По её словам, два года в мэрии были для неё сложными – тяжёлый график и большое количество задач.

Сюжет

Смена власти в Екатеринбурге
Следим за кадровыми перестановками в администрации столицы Урала.

Областная газета Свердловской области

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