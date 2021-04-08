Свердловский избирком отказал в проведении референдума о прямых выборах мэра

Такое решение принято в ходе очередного заседания облизбиркома. Фото: Избирательная комиссия Свердловской области.

Избирательная комиссия Свердловской области отказала в регистрации инициативной группе по проведению референдума о возвращении прямых выборов мэров. Такое решение принято в ходе очередного заседания облизбиркома.

Как сообщает пресс-служба избирательной комиссии, при принятии решения была учтена позиция Законодательного собрания Свердловской области, которое ранее признало вопрос, предложенный инициаторами референдума, несоответствующим действующему законодательству.

Напомним, летом 2020 года на страницах «Облгазеты» впервые была опубликована народная законодательная инициатива о возврате прямых выборов глав свердловских муниципалитетов. Тогда региональное Заксобрание зарегистрировало инициативную группу. В парламент Свердловской области поступило 13 020 подписей в поддержку законопроекта о прямых выборах мэра, 1 297 из них были забракованы, а 11 723 признаны действительными. Проект закона был принят к рассмотрению в октябре прошлого года, а в конце ноября комитет Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления рекомендовал отклонить народную инициативу.

30 марта в ходе 54-го заседания регионального Заксобрания из 40 участников 35 проголосовали против инициативы депутатов, ещё пять человек высказались "за".

Председатель комитета регионального Заксобрания по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин заявил, что данная инициатива не отвечает требованиям федерального закона, уставу и закону Свердловской области.