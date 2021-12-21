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21 декабря 2021, 16:18

Депутат гордумы Екатеринбурга Николай Смирнягин досрочно ушёл в отставку

Николай Смирнягин

Предполагается, что после ухода из гордумы Николай Смирнягин может возглавить Академический район. Фото: Павел Ворожцов

Принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата екатеринбургской городской думы Николая Смирнягина. Это обсуждалось сегодня на заседании гордумы.

Заранее этот вопрос не был указан в повестке заседания. Его включили после письменного заявления Николая Смирнягина о досрочном прекращении своих полномочий. Депутаты одобрили отставку. Предполагается, что после этого Николай Смирнягин может возглавить Академический район. В своём обращении он поблагодарил коллег за работу.

"Отдельно [хотел] отметить огромную поддержку, которую чувствовал все эти годы со стороны депутатов как к проекту Академический, так и инициированной городской думы к вновь созданному Академическому району. Очень рассчитываю, что эта поддержка сохранится", - сказал Николай Смирнягин на заседании гордумы.

Депутата также исключили из состава двух комиссий думы: по городскому хозяйству, строительству и землепользованию и по бюджету и экономической политике.

Напомним, с 1 октября 2021 года Академический стал отдельным районом города. "Областная газета" рассказывала, когда в  нём появятся глава, ЗАГС и суд? Районная администрация начнёт работать там с начала 2022 года. Официально имя главы восьмого района Екатеринбурга пока не называется.

Областная газета Свердловской области

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