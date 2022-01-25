"Академический - сам "фишка" города"

Кабинет Николая Смирнягина сейчас находится в модульном здании на территории большой строительной площадки. Наблюдать за тем, как растёт район, он может прямо из окна. Фото: Алексей Кунилов

Николай СМИРНЯГИН – первый глава нового района Екатеринбурга «Академический». На должность он был назначен две недели назад мэром уральской столицы Алексеем ОРЛОВЫМ. В интервью «Облгазете» Николай Сергеевич рассказал, что ожидает район в ближайшее время и чем его жители уже могут гордиться.

Атмосфера добрососедства

– Николай Сергеевич, район «Академический» совсем недавно официально стал восьмым районом Екатеринбурга. Вам как главе предстоит многое сделать. Управленческую команду уже себе подобрали?

– Штатное расписание утверждено. Буквально несколько дней – и начнём комплектовать кадры. Администрация Академического будет состоять в основном из сотрудников, которые сейчас трудоустроены в администрациях Ленинского и Верх-Исетского районов. Мы также получили огромное количество резюме. На первом этапе в штате будет 23 муниципальных служащих, из них три заместителя. Этого достаточно, чтобы начать работу.

– Ваш кабинет пока находится в стройгородке. А когда вы сможете принять нас в новом здании администрации?

-«РСГ-Академическое» начнёт строить его этой зимой. А встретиться в нём мы сможем в 2023 году: к Универсиаде и празднованию юбилея Екатеринбурга объект должен быть сдан.

– Жители района уже могут попасть к вам на приём?

– Пока нет постоянного здания, будем проводить личные приёмы и встречи с жителями прямо на территории. В планировочном микрорайоне Академический и в микрорайоне Широкая Речка уже есть договорённости по помещениям, ищем вариант в микрорайоне Краснолесье. В ближайшее время займёмся созданием её официального сайта, через который также можно будет поддерживать связь.

– Если не секрет, вы сами в Академическом живёте, или вам придётся ездить на работу?

– Да, большую часть своей взрослой, сознательной жизни я живу в Академическом. Видел становление района с начала строительства первых домов. Мои дети ходят здесь в школу и детский сад, посещают дополнительные занятия. Старшая дочка вошла в состав юнармейского движения, средняя занимается балетом. Могу точно сказать – для семей с детьми, да и для старшего поколения – это очень комфортный район. Здесь есть атмосфера добрососедства и одновременно перспективы развития.

Одна большая стройка

– Как глава района на что вы нацелились в первую очередь?

– Задач много. При наличии ежегодно строящихся социальных объектов район всё равно пока не позволяет удовлетворить потребности быстро растущего населения. В Академическом – самая большая рождаемость в городе! Во-вторых, здесь необходимо создавать рабочие места. Сейчас это в основном стройка и сфера обслуживания. Планируется, что акцент будет в сторону медицины и академической, фундаментальной науки. Медицинский кластер уже развивается: в этом году стартует строительство медицинского кампуса и здания Уральского научно-исследовательский института охраны материнства и младенчества. В Академическом уже размещены пять институтов УрО РАН. Есть большие планы по развитию площадки на территории района у одной из российских IT-компаний. И, конечно, проблема транспортной доступности.

– В Академическом повсюду возвышаются башенные краны. Когда большая стройка завершится?

– По планам – к 2030 году. К этому времени должны заработать все социально значимые объекты и территориальные подразделения федеральных и региональных органов власти: отдел ЗАГСа, районный суд, прокуратура, управление Федеральной миграционной службы и другие. Более конкретных сроков пока не назову. В июле прошлого года на совещании под руководством первого заместителя губернатора Свердловской области Александра Высокинского представители 14 региональных и федеральных структур выразили намерение разместиться на территории района. Как только они подготовят технические задания – какие помещения им нужны и где – будем искать варианты их размещения.

Яркая особенность городского ландшафта Академического - повсюду возвышаются башенные краны Фото: Алексей Кунилов

– Что из социальных объектов строится прямо сейчас?

– Сданы в эксплуатацию и скоро откроются три новых детских сада на 250 мест каждый. В этом году будет сдана школа на 1100 мест в десятом квартале и образовательный комплекс «школа – детский сад» на Широкой Речке.

– А с дополнительным образованием как дела обстоят?

– Это особенно интересует жителей. В районе много частных студий, но большинство семей имеют финансовую нагрузку в виде ипотеки. Наша задача – дать им возможность дополнительно развивать детей за счёт бюджета города. Готов проект по строительству академии детского творчества. Это будет уникальный объект – в одном здании, на площади в 24 тысячи квадратных метров, будут собраны все направления допобразования. До конца этого полугодия проект должен пройти госэкспертизу. Затем будем подавать заявку на федеральное финансирование.

Соломоново решение

– Жителей Академического очень беспокоит, когда же в районе появится взрослая поликлиника?

– Строительство поликлиники для взрослого населения в районе перекрёстка Вильгельма де Геннина — Академика Парина начнётся в этом году. В 2023 году, я надеюсь, она откроет двери. А детская поликлиника станет больше. Сейчас нагрузка на учреждение колоссальная: при проектной мощности 15 тысяч детей оно принимает более 25 тысяч маленьких пациентов. Нашли «соломоново» решение: детская поликлиника займёт второй корпус по соседству со взрослой. Сейчас там располагается компания-застройщик «РСГ-Академическое». Это позволит медучреждению обслуживать в два раза больше детей. А в перспективе в каждом микрорайоне Академического будет своя поликлиника или ОВП. Например, первая детская поликлиника уже открывает свой филиал в Краснолесье.

– Когда преобразится Преображенский парк, о котором много говорят?

– Первый участок – от улицы Чкалова до улицы Анатолия Мехренцева – попал в программу формирования комфортной городской среды на 2022 год. В феврале подрядчики приступят к работам. Со вторым участком – от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина- надеемся попасть в программу на 2023 год. Тем более что академчане активно поддерживают этот проект. Это будет природный парк с зонами для тихого отдыха и прогулок, с площадками для активностей и фудкортом.

-У каждого района Екатеринбурга есть свои достопримечательности. А какие «фишки» у Академического?

– На мой взгляд, Академический со своей идеей открытых свободных пространств и с яркими арт-объектами в отдельных кварталах – например, скульптура «Ассоль», аллея Веры, Надежды и Любви, аллея Знаний – сам по себе является достопримечательностью Екатеринбурга. А новые изюминки у района ещё появятся.

Пробиться через пробки

– К 2023 году в Академический обещают проложить трамвайную ветку. Люди очень ждут этого, строительство идёт. Есть ещё какие-то планы по повышению транспортной доступности района?

– Чтобы успеть к 8:30 в администрацию Екатеринбурга, я выезжаю из района около 7:00 и на месте оказываюсь с хорошим запасом. Но если выехать чуть позже 7:00, есть риск опоздать. И в такой ситуации каждое утро оказываются тысячи жителей района. Я живу рядом с остановкой и вижу, как люди уезжают в центр.

Существующую схему общественного транспорта надо делать более удобной. В моём представлении нужны низкопольные муниципальные автобусы с понятным графиком движения, особенно в утренние и вечерние часы. Вопрос сейчас обсуждаю с коллегами из транспортного комитета администрации Екатеринбурга. Большим подспорьем станет городская электричка, которая, согласно проекту, будет проходить через Академический.

Что касается развязок, в ближайшие несколько лет будут построены: развязка Серафимы Дерябиной — Объездная, развязка Амундсена — Объездная, а также улица Амундсена на участке от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД (с выездом в районе коллективного сада «Арендатор»). Точные сроки по каждому объекту смогу назвать позже, когда эти проекты попадут в соответствующие программы по финансированию.

– Академический только делает первые шаги как самостоятельный район. Но это с юридической точки зрения. А в реальности – другим районам Екатеринбурга есть чему поучиться у Академического?

– Наш район стал первым в городе, где появилась масштабная сеть велодорожек, – вдоль магистральных дорог и вокруг кварталов. Новая застройка позволила это сделать без проблем. Опыт показал, что это была очень правильная идея. И мы рады, что в последние несколько лет эта идея развивается в остальных районах города.

Кроме того, Академический район стал передовиком по внедрению цифровых сервисов, например, в сфере энергосбережения и организации безопасного проживания. Пока они реализованы в масштабах планировочного района. Ищу способы распространить их на весь Академический.

Досье «ОГ» Николай СМИРНЯГИН родился 25 апреля 1981 года в городе Нижние Серги Свердловской области. Начал свой трудовой путь в 2000 году слесарем по ремонту автомобилей в автоколонне № 3 Нижнесергинского леспромхоза. В 2002 году переехал в Екатеринбург и устроился в управляющую компанию «РЭМП Ленинского района» (ныне – «Стандарт»), где прошёл путь от юрисконсульта до начальника абонентского отдела. В 2005 году окончил Университет Российской академии образования по направлению «Юриспруденция», а позднее получил второе высшее по специальности «Мастер делового администрирования», окончив Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. С 2009 года возглавлял ЗАО «Управляющая компания «Академический», а с 2013-го являлся депутатом Екатеринбургской городской думы. 10 января 2022 года назначен на пост главы района «Академический» в Екатеринбурге.

Справка «ОГ» Правительство Свердловской области и мэрия Екатеринбурга начали работу по формированию восьмого городского района — Академического — весной 2019 года. Об этом объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Уже в конце 2019 года депутаты городской думы и Законодательного собрания региона поддержали выделение Академического в самостоятельный район. А глава областиЕвгений Куйвашев включил создание района в план мероприятий по подготовке и празднованию 300-летия города. Осенью 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении восьмому району Екатеринбурга названия «Академический». В октябре 2021 года, после всех согласительных процедур, район появился в структуре города официально. Сейчас Академический — крупнейший район Екатеринбурга, его площадь — 4,5 тысячи гектаров, население — почти 120 тысяч человек (это в два раза больше города Ревды или Берёзовского). В районе уже сдано 2,5 млн кв. метров жилья, построены 7 школ, 13 детских садов.