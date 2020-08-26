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Общество
26 августа 2020, 14:39

Мэрия Екатеринбурга объявила голосование за выбор темы ледового городка в 2021 году

Ребёнок в ледовом городке

Ледовый городок традиционно будет располагаться на площади 1905 года. Фото: Владимир Мартьянов.

В администрации Екатеринбурга состоялось первое в 2020 году заседание группы по организации и проведению новогодних мероприятий. Специалисты сферы культуры уральской столицы предложили темы ледового городка в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, на сегодняшний день рассматривается три варианта тематики ледового городка:

  • 220 лет со дня рождения автора первого русского словаря Владимира Даля;
  • 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга и автора цикла книг "Волшебник Изумрудного города" Александра Волкова;
  • "Чудо Нового года и Рождества".

Выбрать тему глава уральской столицы Александр Высокинский предложил екатеринбуржцам - голосование появилось на главной странице официального портала города. Оставить собственные предложения можно в разделе "другое". Опрос продлится до 10 сентября.

Отмечается также, что ледовый городок традиционно будет располагаться на площади 1905 года. Напомним, в конце января стало известно, что в нынешнем году ледовый городок может быть организован сразу на двух площадках - напротив администрации Екатеринбурга и в Историческом сквере. Однако эксперты в сфере благоустройства дали отрицательное заключение по поводу этой идеи.

Добавим, в прошлый раз тематикой главной новогодней площадки в Екатеринбурге стало "200-летие со дня открытия Антарктиды российскими мореплавателями". На территории были установлены фигуры пингвинов, айсберги и корабли.

Также на прошлой неделе была оглашена тема ледового городка в Нижнем Тагиле.

Областная газета Свердловской области

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