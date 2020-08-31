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Общество
31 августа 2020, 16:12

Экс-министру здравоохранения и умершему министру АПК нашли замену в составах двух свердловских комитетов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал два указа. Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указы № 477-УГ и № 474-УГ. Документами вносятся изменения в состав двух комитетов.

Речь идёт о комиссии при губернаторе Свердловской области по мониторингу достижения на территории региона важнейших целевых показателей социально-экономического развития, установленных указами Президента РФ (от 7 мая 2018 года № 204 и от 25 апреля 2019 года № 193), а также о Проектом комитете области.

В составах указанных комиссий произошли замены. В обоих случаях были исключены: бывший министр здравоохранения региона, нынешний советником главы Среднего Урала Андрей Цветков и умерший министр АПК и потребительского рынка области Дмитрий Дегтярёв, у которого был диагностирован COVID-19.

Их заменят новый свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов и исполняющий обязанности министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Светлана Островская.

Фото: указ № 477-УГ
Фото: указ №474-УГ

Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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