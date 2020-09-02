В Екатеринбурге могут появиться музей и улица в память о Владиславе Крапивине

Глава свердловского минкульта заявила, что работа по увековечиванию памяти о Владиславе Крапивине будет продолжаться. Фото: Владимир Мартьянов.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина заявила о планах организовать в Екатеринбурге музей в память о детском писателе Владиславе Крапивине. Также в уральской столице может появиться улица, названная в его честь.

"Мы планируем и улицу назвать, и наиболее интересные личные вещи представлять, то есть сделать мемориальный музей", - передаёт слова главы свердловского минкульта ТАСС.

Она подчеркнула, что родственники писателя ещё не готовы говорить на эту тему, но подобные планы существуют и работа по увековечиванию памяти о Владиславе Крапивине будет продолжаться.

Напомним, что утром 1 сентября стало известно о смерти Владислава Крапивина. Он скончался на 82-м году жизни в Свердловской областной клинической больнице №1. Прощание с уральским писателем состоится в Храме-на-Крови 3 сентября в 13:00, а похоронят командора на Широкой речке.

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. В 1956 году поступил на отделение журналистики филологического факультета УрФУ, начал писать рассказы для детей. Он написал такие произведения, как "Звёзды под дождём", "Палочки для Васькиного барабана", "Оруженосец Кашка", "Мальчик со шпагой". В июле 1961 году Владислав Крапивин создал внешкольное детское общественное объединение "Каравелла", изучающее морское дело.

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