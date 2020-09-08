Трое свердловчан стали победителями конкурса «Лидеры России 2020»

Подведены итоги конкурса управленцев «Лидеры России 2020». Фото: логотип конкурса.

Подведены итоги конкурса управленцев «Лидеры России 2020». В число победителей вошли три представителя Свердловской области.

Это помощник полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, заместитель коммерческого директора АО «НПП Старт им. А.И. Яскина» Виктор Калинин и генеральный директор ООО «Мастер групп» Сергей Шевченко.

Как сообщают организаторы конкурса, всего в список победителей вошли 106 человек. Всех их ждёт год карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Кроме того, все суперфиналисты получат гранты, которые позволят им повысить квалификацию на программах для управленцев.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что за победу в суперфинале конкурса боролись более 300 человек, среди которых было 14 свердловчан. Свердловская область стала одним из регионов с наибольшим количеством участников, прошедших в суперфинал.

Добавим, в прошлом году в финал конкурса отобрались 13 свердловчан, четверо из них стали победителями.



