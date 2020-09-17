В Екатеринбурге утвердили границы защитной зоны бывшего здания Театра драмы. Фото: Яндекс.Карты.

В Екатеринбурге утвердили графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения. Речь идёт о бывшем здании Свердловского государственного академического театра драмы, нынешнем ТЦ "Успенский" (ул. Вайнера, 10).

Как отмечается в приказе №799, в границах защитной зоны не разрешается капстроительство, а также реконструкция имеющихся зданий, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади). При этом допускается возведение и реконструкция линейных объектов.

Фото: документ

По данным управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, двухэтажный каменный магазин был построен на территории усадьбы графа Строганова (ул. Успенская, 10) елабужским купцом Николаем Стахеевым. Изначально часть участка была взята в аренду. Однако к концу XIX века уже вся усадьба принадлежала купцу.

Позже объект перешёл к владельцу торгового предприятия «Товарищество А.Ф. Второв с С-ми». В 1910-1911 годах двухэтажный дом был перестроен ‒ главный фасад здания решён в стиле модерн. В 1926 году в помещении произошёл пожар, оно не эксплуатировалось.

Через пару лет была высказана идея, использовать здание как кинотеатр и драмтеатр. Строительные работы начались в июле и завершились в декабре 1929 года. Свердловский театр открыл свой первый сезон спектаклем «Первая конная» по пьесе Вишневского. Это произошло 2 октября 1930 года.

В 1977 году театру присвоено академическое звание, а в 1990 году он переехал в новое здание по Октябрьской площади, 2. Объект культурного наследия на Вайнера реконструировали и приспособили под торговый центр.

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