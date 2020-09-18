Рассказываем о ярмарках, которые пройдут 19-20 сентября в Свердловской области

Рассказываем о ярмарках, которые пройдут 19-20 сентября в Свердловской области. Фото: Александр Исаков.

В ближайшие выходные, 19 и 20 сентября, на территории Свердловской области вновь состоятся универсальные и сельскохозяйственные ярмарки. Рассказываем, где свердловчане смогут закупиться.

Стоит отметить, что иногда приглашения на подобные мероприятия публикуются на официальных сайтах администраций муниципалитетов. Однако в этот раз сообщений о ярмарках "Областная газета" не обнаружила.

Чтобы узнать, в каких населённых пунктах всё же будут развёрнуты торговые палатки, "ОГ" ознакомилась с планом проведения ярмарок. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Список ярмарочных площадок:

Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка ( 19 сентября с 9:00 до 18:00);

(ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка ( с 9:00 до 18:00); Берёзовский (торговая площадь) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" ( 19 сентября с 9:00 до 17:00);

(торговая площадь) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" ( с 9:00 до 17:00); Екатеринбург (ул. Щварца, 17) – сельскохозяйственная ярмарка ( 18-20 сентября );

(ул. Щварца, 17) – сельскохозяйственная ярмарка ( ); Камышлов (ул. Карла Маркса) – универсальная ярмарка"Покровская" ( 20 сентября );

(ул. Карла Маркса) – универсальная ярмарка"Покровская" ( ); Карпинск (ул. Серова, 6) – сельскохозяйственная ярмарка "Народная" ( 20 сентября с 8:00 до 18:00);

(ул. Серова, 6) – сельскохозяйственная ярмарка "Народная" ( с 8:00 до 18:00); Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка и (ул. Гикалова, 7а, 7б) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарка "Праздник урожая" ( 18-20 сентября );

(торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка и (ул. Гикалова, 7а, 7б) – универсальная и сельскохозяйственная ярмарка "Праздник урожая" ( ); посёлок Карпушиха Кировградского ГО (ул. Дарвина, напротив почтового отделения) – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" ( 19 сентября с 9:00 до 17:00);

Кировградского ГО (ул. Дарвина, напротив почтового отделения) – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" ( с 9:00 до 17:00); Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная ярмарка ( 19 сентября с 9:00 до 17:00);

(площадь торгового центра) – универсальная ярмарка ( с 9:00 до 17:00); посёлок Баранчинский Кушвинского ГО (ул. Победы в районе передвижных торговых прилавков) – универсальная ярмарка ( 19 сентября );

Кушвинского ГО (ул. Победы в районе передвижных торговых прилавков) – универсальная ярмарка ( ); п.г.т. Верх-Нейвинский ГО Верх-Нейвинск (Площадь Революции, 1 возле МАУК "Центр культурнорго досуга") – сельскохозяйственная ярмарка"Сад. Огород" ( 18-19 сентября с 9:00 до 17:00);

ГО Верх-Нейвинск (Площадь Революции, 1 возле МАУК "Центр культурнорго досуга") – сельскохозяйственная ярмарка"Сад. Огород" ( с 9:00 до 17:00); Верхняя Салда (ул. Рабочей молодёжи, 41, площадка у магазина "Мегастрой") – сельскохозяйственная ярмарка ( 19-20 сентября );

(ул. Рабочей молодёжи, 41, площадка у магазина "Мегастрой") – сельскохозяйственная ярмарка ( ); Верхотурье (городская площадь) – универсальная ярмарка"Симеоновская ярмарка" ( 20 сентября с 11:00 до 15:00);

(городская площадь) – универсальная ярмарка"Симеоновская ярмарка" ( с 11:00 до 15:00); п/о Порошино Калиновское СП (парк им. А. Н. Макаряна) – сельскохозяйственная ярмарка"Урожайная" ( 19 сентября с 10:00 до 15:00);

Калиновское СП (парк им. А. Н. Макаряна) – сельскохозяйственная ярмарка"Урожайная" ( с 10:00 до 15:00); село Щелкун Сысертского ГО (у дома № 178 по ул. Ленина) – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" ( 19 сентября с 9:00 до 15:00);

Сысертского ГО (у дома № 178 по ул. Ленина) – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" ( с 9:00 до 15:00); посёлок Бобровский Сысертского ГО (возле здания № 1 а по ул. Калинина) – сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" (20 сентября с 9:00 до 15:00).

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, ранее мэрия столицы Урала анонсировала две ярмарки выходного дня на площади 1905 года. Они пройдут 26-27 сентября и 10-11 октября соответственно (с 9:00 до 17:00). Посетителям необходимо будет пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Добавим, в Екатеринбурге начали появляться киоски с "сочными" принтами. Торговые точки, в которых планируется продавать овощи и фрукты, будут работать сезонно – с 1 мая по 1 октября. Подробнее об этом читайте здесь.