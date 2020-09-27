В России появится единый список представителей малочисленных народов. Фото: Павел Ворожцов.

В России упростят оформление льгот для представителей коренных малочисленных народов. Чтобы это стало возможным, планируется ввести единый список таких граждан.

Как говорится в пояснительной записке к постановлению № 1520, лицам, находящимся в списке не придётся готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия.

Ожидается, что список будет готов к 2022 году. Его будет вести Федеральное агентство по делам национальностей. Для попадания в перечень, гражданам придётся предоставить в ФАДН бумажное или электронное заявление, а также документ, подтверждающих его принадлежность к малочисленному народу.

Постановление о правилах ведения списка подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте Правительства РФ. Фото: документ

Сегодня на территории страны проживает 47 коренных малочисленных народов. Это более 300 тысяч человек. Малочисленные народы обладают особым статусом и имеют ряд преференций со стороны государства.

Напомним, на территории Северного Урала проживает вымирающий народ – манси. Данный народ сложился приблизительно к X-XI веку нашей эры на территории нынешнего Ивдельского района. Сегодня там живёт 137 манси, в том числе 64 – в лесных поселениях. Однако по данным переписи 2010 года, мансийцев было 250 человек.

Постановлением Правительства России Ивдельский городской округ определён территорией проживания коренного малочисленного народа Севера – манси.

Стоит отметить, что администрация Ивдельского ГО борется за сохранение коренного народа: действует программа поддержки манси, дети обучаются в интернате посёлка Полуночный. Есть практика доставки манси в Полуночный для прохождения диспансеризации.

Кроме того, к манси регулярно приезжает свердловский Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Она призывала граждан закупать дикоросы у манси. Подробнее об этом читайте здесь.