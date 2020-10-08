Свердловская область оказалась на третьем месте в стране по количеству летальных за сутки

Ещё шесть пациентов с коронавирусом скончались в Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Ещё шесть пациентов с коронавирусом скончались в Свердловской области. С начала пандемии число летальных исходов достигло 633.

Информацию подтвердили в федеральном и региональном оперативных штабах по борьбе с инфекцией. Регион оказался на третьем месте по количеству летальных случаев в стране за сутки. На той же строчке располагается Московская область.

На первом месте – Москва, где зафиксировано 55 умерших, на втором – Санкт-Петербург с 25-ю случаями, обнародованными за последние 24 часа.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 184 случая заболевания коронавирусом. В России инфекцию подхватили 11 493 человека.