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Общество
14 октября 2020, 15:12

В Ивделе "Магнит" заплатит за неправильное ношение масок продавцами

магазин "Магнит"

В Ивделе "Магнит" заплатит за неправильное ношение масок продавцами. Фото: Алексей Кунилов.

По решению суда магазин "Магнит" (АО "Тандер") в Ивделе заплатит 200 тысяч рублей штрафа. В торговой точке был зафиксирован целый ряд нарушений, в том числе неправильное ношение масок продавцами.

Нарушения были выявлены специалистами администрации Ивдельского городского округ в июне текущего года. В магазине на ул. 22-го Партсъезда не соблюдалась социальная дистанция, продавцы обслуживали покупателей без перчаток, а маски у многих сотрудников были надеты неправильно – не прикрывали органы дыхания, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Информация о нарушениях была передана в территориальный отдел Роспотребнадзора. В свою очередь надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Решением суда АО "Тандер" было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Ответчик обратился в Свердловский областной суд с апелляционной жалобой. Однако облсуд оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Ранее в Екатеринбурге санврачи провели проверку в "Кировском". По итогам рейда были выявлены следующие нарушения: в магазине не обеспечена организация дезинфекционного режима, а график уборки помещений заполнен преждевременно. Торговая точка оштрафована на 100 тысяч рублей.

Также издание информировало, что в деревне Поварня магазин "Монетка" (ул. Патрушева, 111) заплатит штраф в 200 тысяч рублей. У работников торговой точки выявили COVID-19.

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