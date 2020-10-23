Многодетная семья в Большом Истоке нашла жильё

Вот так обычно проходили семейные вечера в доме Абдулаевых: идёт обсуждение новой поделки. После переезда на съемную квартиру ребята начали новый проект – они рисуют новый дом, в котором мечтают жить. Фото: Из архива семьи

Неделю назад «Облгазета» рассказала о большой многонациональной семье Абдулаевых из Большого Истока, в которой воспитывают восемь детей – представителей семи разных национальностей. После пожара семья осталась без дома и начала искать новое жильё. Вчера глава семейства Самижон Абдулаев рассказал, что изменилось с момента публикации: квартиру удалось найти, к помощи подключились администрации посёлка и муниципалитета, депутаты и дипломаты.

– Сняли трёхкомнатную квартиру в двухэтажном доме, в шаговой доступности от школы и садика. Не очень большая, но места хватает, – рассказывает Самижон. – Потихоньку обживаемся: купили бытовую технику и сантехнику, двухъярусные кровати для детей, комод и большой обеденный стол. Постоянно звонят друзья, знакомые и просто неравнодушные люди – спрашивают, что ещё необходимо.

Свою лепту внесли предприятия и предприниматели городского округа.

– Узнали о произошедшем из СМИ и от администрации посёлка, – рассказывает депутат Сысертской городской думы Александр Зырянов. – В фонде развития Большого Истока, созданном силами наших предпринимателей, приняли решение поддержать семью – выделить средства на новую мебель, помочь вывезти мусор из квартиры и с придомовой территории, приобрести металл для обустройства входной группы – там высокая лестница и нет перил.

Сейчас семья восстанавливает сгоревшие документы. В первую очередь для того чтобы встать на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Этот процесс, как и другие вопросы, связанные с помощью семье, координирует заместитель главы администрации округа по социальным вопросам Наталья Кузнецова.

В гостях у Абдулаевых уже успел побывать Генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

– Очень тронула эта многонациональная, многоконфессиональная семья и то, с какой отзывчивостью откликнулись на ситуацию СМИ, местные власти и жители: это ещё раз подчёркивает, насколько толерантно наше общество, – отметил он. – Активисты узбекской диаспоры уже подключились к помощи – к зиме детям потребуется тёплая одежда. Переговорил с коллегой – Генеральным консулом Республики Таджикистан в Екатеринбурге Зафаром Сайидзода,представители таджикской диаспоры тоже начали сбор средств. В беде семью не оставим. И надеюсь, что в скором времени отпразднуем её новоселье.

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Опубликовано в №200 от 24.10.2020 под заголовком «Многодетной семье в Большом Истоке помогают депутаты и дипломаты»