Для борьбы со снегом и наледью в Екатеринбурге переоборудовали более 370 единиц спецтехники

Особое внимание мэр поручил уделять подметанию технических тротуаров. Фото: Галина Соловьева.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский взял на особый контроль расчистку городских улиц от снега и наледи. Для борьбы с гололёдом коммунальные службы уральской столицы переоборудовали более 370 единиц спецтехники.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в понедельник, 26 октября, в ходе оперативного совещания градоначальник поручил своему заместителю по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову обеспечить своевременную уборку улично-дорожной сети уральской столицы от снега и льда.

Особое внимание мэр поручил уделять подметанию технических тротуаров, а также поддержанию в нормативном состоянии площадок остановочных комплексов и пешеходных переходов.

Отмечается, что дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ) всех семи районов города были переведены к работе в зимний период в середине октября. Вся дорожно-уборочная техника в городе переоборудована для работы по зимнему регламенту и готова к эксплуатации на случай ухудшения погодных условий.

В первый день после начала снегопадов для обработки дорог и тротуаров применили 67 тонн противогололёдных материалов и 25 тонн мелкофракционного щебня.

Напомним, ранее МЧС вновь продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области. В ближайшие дни в регионе ожидается мокрый снег, сильный ветер с порывами до 20 м/с и падение температуры в отдельных районах Среднего Урала до -13 ºС.