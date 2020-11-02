Началась сокращённая ноябрьская неделя-2020

Это будет восьмая и последняя короткая рабочая неделя в 2020 году. Фото: утверждённый календарь праздничных дней в 2020 году

Первая рабочая неделя ноября будет короче на один день. Это связано с дополнительным выходным в честь Дня народного единства.

Праздник ежегодной отмечается 4 ноября. В этом году он приходится на среду. Таким образом, рабочая неделя будет разделена выходным на рабочие понедельник и вторник (2 и 3 ноября) и четверг и пятницу (5 и 6 ноября). В Роструде ранее напомнили, что продолжительность предпраздничного дня должна быть сокращена на один час.

Это будет восьмая и последняя короткая рабочая неделя в 2020 году.

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