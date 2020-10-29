Два уральских политтехнолога стали победителями конкурса "Лидеры России. Политика"

Лучшие управленцы получат возможность поработать с одним из наставников конкурса, а также поучаствовать в уникальной образовательной программе. Фото: Алексей Кунилов.

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "Лидеры России. Политика". В число лучших управленцев вошли уральские политтехнологи Дмитрий Гусев и Олег Матвейчев.

На сайте конкурса отмечается, что на старте проекта было подано более 34 тыс. заявок, однако в числе победителей оказались лишь 49 участников. Они получат возможность поработать с одним из наставников конкурса, а также поучаствовать в уникальной образовательной программе.

Дмитрий Гусев родился 23 июля 1972 года в Свердловске. В 1994 году окончил философский факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького. В период с 1996 по 2001 год был депутатом Екатеринбургской гордумы, после чего вплоть до 2013 года он занимался ведением избирательных кампаний. В 2015 году стал советником председателя Московской гордумы.

Олег Матвейчев родился 1 февраля 1970 года в Новокузнецке. Как и Дмитрий Гусев, он окончил философский факультет Уральского государственного университета им. А. М. Горького в 1994 году. С 1996 года работал на предвыборных кампаниях в качестве политолога и политического консультанта. В 2006 году Олег Матвейчев получил должность в администрации Президента РФ. С 2011 по 2012 год был заместителем губернатора Волгоградской области по информационной политике.

Напомним, что в начале сентября также были названы победители конкурса "Лидеры России 2020". В их число попали помощник полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, заместитель коммерческого директора АО "НПП Старт им. А.И. Яскина" Виктор Калинин и генеральный директор ООО "Мастер групп" Сергей Шевченко. Лучших управленцев поздравил с победой Президент России Владимир Путин.