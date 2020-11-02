Мэрия Екатеринбурга готова заплатить 3,7 миллиона организатору конкурса ледовой скульптуры "Европа-Азия". Фото: Галина Соловьёва.

Власти уральской столицы ищут организатора XIX Международного конкурса ледовой скульптуры "Европа-Азия". Мероприятие пройдёт на территории ледового городка, на площади 1905 года.

Как говорится в документе, размещённом на сайте госзакупок, исполнителю готовы заплатить до 3,7 млн рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета.

По данным техзадания, организатор должен оказать информационно-организационные услуги (изготовить медали и дипломы, сделать таблички для скульптур, организовать работу жюри), а также позаботиться о торжественном открытии и закрытии конкурса. В обоих случаях горожан ждёт выступлении не менее трёх творческих коллективов.

Кроме того, подрядчик займётся заготовкой и доставкой льда на площадь 1905 года. Отмечается, что для изготовления скульптур необходим чистый, прозрачный лёд общим объёмом – не менее 70 кубических метров.

Всего на площади появятся семь скульптур, выполненных на тему "Волшебник Изумрудного города" (130 лет со дня рождения исполняется в 2021 году Александру Волкову). Каждая работа должна быть не менее пяти метров высотой и шириной – от двух метров.

В документе также указаны критерии выбора победителей. Призовой фонд планируется распределить следующим образом:

1-е место – 100 000 руб.,

2-е место – 70 000 руб.,

3-е место – 50 000 руб.

поощрительная премия для каждой команды из двух человек – по 220 000 руб.

Подать заявку на участие в закупке можно до 24 ноября. Победителя, который займётся организацией мероприятия, выберут в конце месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что в этот раз ледовый городок на площади 1905 года будет посвящён 130-летию со дня рождения Александра Волкова, написавшего цикл книг "Волшебник Изумрудного города". Городок должен открыться 31 декабря и проработать до 24 января. На его создание планируется потратить 24 млн 250 тысяч рублей.

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