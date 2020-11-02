Председатель правительства Грузии заразился COVID-19

Георгий Гахария чувствует себя хорошо и продолжает лечиться дома. Фото: сайт правительства Грузии.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подхватил коронавирусную инфекцию и отправился на карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы грузинского правительства.

"У премьер-министра Георгия Гахарии подтвердился коронавирус. Он чувствует себя хорошо и продолжает лечиться дома", - говорится в сообщении.

Отметим, что за всё время пандемии COVID-19 в Грузии, по данным университета Джона Хопкинса, зафиксировано 42 579 случаев заражения и 342 летальных исхода.

Напомним, сегодня "Областная газета" сообщала, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл ушёл на недельную самоизоляцию после контакта с заражённым.

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