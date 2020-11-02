Темы дня

Общество
2 ноября 2020, 21:45

Председатель правительства Грузии заразился COVID-19

Георгий Гахария

Георгий Гахария чувствует себя хорошо и продолжает лечиться дома. Фото: сайт правительства Грузии.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подхватил коронавирусную инфекцию и отправился на карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы грузинского правительства.

"У премьер-министра Георгия Гахарии подтвердился коронавирус. Он чувствует себя хорошо и продолжает лечиться дома", - говорится в сообщении.

Отметим, что за всё время пандемии COVID-19 в Грузии, по данным университета Джона Хопкинса, зафиксировано 42 579 случаев заражения и 342 летальных исхода.

Напомним, сегодня "Областная газета" сообщала, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл ушёл на недельную самоизоляцию после контакта с заражённым.

Читайте также:

От коронавируса скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин.

Сюжет

Пандемия коронавируса
Рассказываем, как борются с коронавирусной инфекцией в других странах

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.11.2020, 21:45 / Общество
Председатель правительства Грузии заразился COVID-19
02.11.2020, 20:42 / Спорт
Евгений Куйвашев анонсировал показ талисманов Универсиады-2023
02.11.2020, 20:23 / Общество
В Екатеринбурге взяли под охрану библиотеку имени Белинского
02.11.2020, 19:45 / Общество
В Екатеринбурге наказали двух курильщиков в самолётах
02.11.2020, 19:01 / Общество
Самые читаемые материалы ОГ за октябрь 2020 года (тыс. просмотров)