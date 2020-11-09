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9 ноября 2020, 20:45

Президент Украины заразился COVID-19

Владимир Зеленский

По словам Владимира Зеленского, несмотря на заболевание он чувствует себя хорошо. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уходе на самоизоляцию в связи с заболеванием коронавирусом. Он отметил, что в ближайшее время будет работать из дома.

Как пишет украинский лидер в своём официальном Telegram-канале, несмотря на заболевание, он чувствует себя хорошо.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6!" - пишет Владимир Зеленский.

Напомним,  2 октября о положительном результате теста на коронавирус сообщил экс-президент США Дональд Трамп. Ровно через месяц, 2 ноября, стало известно о заболевании COVID-19 премьер-министра Грузии Георгия Гахарии.

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