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Общество
12 ноября 2020, 11:59

На строительство общежития УрФУ потратят 1,3 миллиарда

проект общежития

Общежитие введут в строй в 2022 году. Фото: пресс-служба УрФУ.

В Екатеринбурге новое общежитие Уральского федерального университета, первыми жильцами которого станут волонтёры Универсиады-2023, построят за 1,3 млрд рублей. Здание сдадут в эксплуатацию в 2022 году.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, строительством 16-этажного общежития займётся "Группа ЛСР", которая ранее построила для вуза ещё два жилых корпуса. Вместе три этих здания примут в августе 2023 года почти 3 тыс. волонтёров Студенческих игр.

Ранее стало известно, что объект возведут на месте общежития №9, построенного в 1934 году, на улице Фонвизина, 8. Сносить "девятку" начнут уже в этом году.

Напомним, в июне проект студенческого общежития получил положительное заключение государственной экпертизы.

Накануне в центре уральской столицы запустили часы обратного отсчёта до старта XXXII Всемирной летней универсиады, которая пройдёт с 8 по 19 августа 2023 года.

Сюжет

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Областная газета Свердловской области

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