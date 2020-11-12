На Урале от коронавируса скончался настоятель Никольского храма

Приход во имя Святителя Николая (с. Кленовское). Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Стало известно о кончине настоятеля храма во имя святителя Николая Чудотворца в селе Кленовском Нижнесергинского благочиния иерея Александра Смирнова. Он умер на 68-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Он возглавлял приход почти четверть века, с 1996 года.

"За годы служения пастырь и прихожане сумели возродить старинный Никольский храм. В 2012 году, впервые после закрытия храма, была совершена Божественная литургия. А в 2017 году, опять же впервые после долгих лет гонений, на колокольне зазвучали колокола", - рассказали в Екатеринбургской епархии.

Отец Александр родился в селе Кленовском. После службы в рядах Вооружённых сил учился в Свердловском сельхозинституте на ветеринара, а затем в Екатеринбургском духовном училище.

Напомним, что в октябре в Свердловской области от вирусной пневмонии скончался настоятель храма Казанской Божией Матери в посёлке Шабровский иерей Леонид Огнётов.

За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано девять смертей пациентов с COVID-19. C начала пандемии коронавирус унёс жизни уже 865 свердловчан.