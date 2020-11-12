В центре Екатеринбурга пройдет последняя осенняя ярмарка. Фото: Павел Ворожцов.

Жителей Екатеринбурга вновь пригласили на ярмарку выходного дня. Она станет завершающей в этом осеннем сезоне.

По данным пресс-службы мэрии, подготовка к проведению ярмарки стартует с вечера пятницы. Парковка, организованная на площади 1905 года, закроется с 23:00 13 ноября на все выходные. На её месте появятся торговые ряды.

Приобрести предложенные фермерами товары – мясные деликатесы, копчёную и малосольную рыбу, сыры из козьего, коровьего и овечьего молока, а также ягоды, орехи и мёд – горожане смогут 14 и 15 ноября (с 9:00 до 17:00). Также на ярмарке будут представлены тёплые вещи – жилетки, пончо, варежки, носки, шапки и шали.

Екатеринбуржцам, которые планируют поехать за покупками на личном транспорте, предлагается оставить машину на улице Урицкого или Володарского.

Организаторы напоминают горожанам о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Добавим, ранее сообщалось, что после проведения последней ярмарки на площади начнётся подготовка к строительству ледового городка. Однако в ряде местных СМИ появилась информация о планах городских властней отказаться от новогодней площадки.

По данному поводу в пресс-службе горадминистрации заявили, что оргкомитет по новогодним праздникам соберётся только в пятницу. До этого никакие решения официальными считать не следует.