Умка и герои "Ну, погоди!" украсят новогодний городок в Первоуральске

В этом году новогодний городок обойдётся Первоуральску в 2,4 млн рублей. Фото: Владимир Мартьянов.

Новогодний городок в Первоуральске в этом году посвятят героям «Союзмультфильма». Гостей Парка новой культуры будут встречать ледяные Умка, котёнок Гав, Заяц и Волк из «Ну, погоди!» и другие персонажи.

Также в парке установят ледовые фигуры Деда Мороза и Снегурочки, искусственную ёлку и деревянные горки. Быть готовым к приёму гостей ледовый городок должен быть не позднее 26 декабря. Ожидается, что он проработает до конца января.

Фото: документация закупки

В этом году новогодний городок обойдётся Первоуральску в 2,4 млн рублей. Это на 1,6 млн дешевле, чем в 2018 и 2019 годах, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Фото: документация закупки

Подрядчика, который займётся возведением и обслуживанием городка, определят в ходе аукциона, намеченного на 24 ноября.

Напомним, как писала ранее «Областная газета», в Нижнем Тагиле траты на городок, наоборот, вырастут в два раза по сравнению с прошлом годом. В Екатеринбурге же вопрос о строительстве городка до сих пор не решён.