Владимиру Путину понравился сысертский проект

Ян Кожан в режиме видеоконференции знакомит Владимира Путина с уральским проектом. Президент пообещал в ближайшее время дать поручения по поддержке таких инициатив Фото:скриношот трансляции телеканала «Россия 24»

В пятницу в Москве прошёл форум «Сильные идеи для нового времени», в котором принял участие глава государства Владимир Путин. В числе девяти проектов президенту представили проект создания креативного кластера на старинном заводе в Сысерти.

Уральский проект был отобран из почти 15 тысяч заявок, поступивших в Агентство стратегических инициатив (АСИ). Сначала он попал в топ-300 идей, которые смогут получить правительственную поддержку. А затем выбрали самые интересные примеры, чтобы познакомить с ними главу государства.

О проекте от лица всей команды рассказывал руководитель Агентства развития Сысерти Ян Кожан. Стоимость проекта составляет около 1,5 миллиарда рублей – именно столько потребуется, чтобы превратить руины в многофункциональный комплекс. Летом идею «протестировали», создав на территории завода креативное пространство на один сезон. На площадку зашли местные предприниматели, возле доменного цеха появились кофейня и пиццерия, лекторий и летняя сцена, были обустроены поляна для пикников, фотозона и многое другое.

– Всего лишь за полтора месяца её посетило более 20 тысяч человек, что равняется населению самого города Сысерти,- рассказал Ян Кожан. – Мы провели десятки мероприятий: начиная от экскурсий, мастер-классов, заканчивая ярмарками и симфоническими концертами, которых в Сысерти до этого не было в принципе вообще никогда. А ещё на площадке появилась экономика. Местные молодые ребята открыли там свои первые бизнесы, и выручка всех резидентов на площадке достигала в выходные до 500 тысяч рублей в день.

Мнение Дмитрий Нисковских, глава Сысертского городского округа: – В России уже есть успешные примеры по вовлечению объектов культурного наследия, исторических зданий в экономический оборот. Например, в Калининградской области, где на эти цели можно получить заём до миллиарда рублей на срок до 15 лет – с нулевой процентной ставкой и погашением основного долга в течение последних пяти лет срока займа. Нынешним летом мы провели на заводе своеобразный тест-драйв нашего проекта, родившегося в 2017 году, и убедились, что идём в верном направлении: заброшенные объекты можно и нужно заполнять новыми смыслами. Президент ещё раз это подтвердил. Эта работа только начинается, и если в стране будут появляться пилотные регионы по развитию креативной экономики, мы готовы стать такой пилотной площадкой.

Следующая задача – восстановить исторические здания завода и создать полноценный креативный кластер; бизнес, по словам Яна Кожана, тоже «готов подключаться и инвестировать до половины необходимой суммы, хотя ещё весной таких желающих не было».

Президенту Ян Кожан озвучил два предложения. Во-первых, совместно с Агентством стратегических инициатив реализовать пилотный проект по развитию креативной экономики в регионах, Сысерть готова стать одной из площадок. А во-вторых, создать стратегию развития креативных индустрий до 2030 года.

– Раньше заводы создавали металл, другие промышленные товары, а теперь креативные индустрии могут создавать новые продукты и услуги, и, соответственно, они могут также становиться экспортом, – пояснил Ян Кожан.- Я призываю довериться нам, креативному сообществу, и посмотреть на нас не как на вспомогательную деталь в больших инфраструктурных проектах, а как на основу этой системы. И тогда мы уверены, что совместными усилиями креатив станет «новым железом».

– Очень полезная, очень интересная инициатива, здорово, что вы этим занялись, – отреагировал Владимир Путин. – Действительно, таких почти руинированных объектов по стране огромное количество, они заброшены, и ими никто не занимается, потому что вроде как не представляют интерес, только деньги туда нужно вкладывать, непонятно, что с этим делать. И традиционные бизнесы, так условно назовём, традиционные производства предпочитают сюда не вкладываться. Креативные инициативы занимают людей, дают им возможность свою жизнь наполнить конкретным, интересным содержанием, дают им возможность зарабатывать необходимые денежные средства, развивать свои идеи, что ещё важнее, ну и это создаёт среду в малых и средних городах.

В тему На днях в Сысерти стартовала кампания по сбору идей для развития муниципалитета. На сайте «Большая Сысерть» можно предложить свою идею или проект по развитию отдыха и туризма, а также написать, чего не хватает – как жителю или гостю территории. Все идеи обещают учесть, доработать, если необходимо, и помочь найти инвесторов для их реализации.