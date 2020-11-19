Таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург немаркированной парфюмерии и сигарет на 16 миллионов

Таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург немаркированной парфюмерии и сигарет на 16 миллионов. Фото: пресс-служба УТУ.

До Екатеринбурга не доехала партия немаркированной парфюмерии и сигарет без акцизных марок. Транспортное средство, перевозившее товары общей стоимостью 16 млн рублей, было остановлено вблизи российско-казахстанского участка границы.

Машину остановили сотрудники мобильной группы Челябинской таможни. В ходе досмотра, помимо заявленных стиков, специалисты обнаружили 10 тысяч пачек сигарет Winston, Esse, Parliament, Kent, Rothmans без российских акцизных марок и обязательной маркировки. На данный товар были нанесены казахстанские акцизные марки.

Кроме того, было выявлено свыше 5 тысяч флаконов немаркированной туалетной воды с логотипами Nina Ricci, Dior, Chanel, Lacoste, Versace, Boss. Правообладателям товарных знаков направлены запросы о подтверждении оригинальности продукции, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Известно, что товар изъят. Материалы переданы в полицию для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 171.1 УК РФ и ч. 5 ст. 171.1 УК РФ ("Ввоз товаров без обязательной маркировки"). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

Ранее уральские таможенники пресекли попытку ввоза свыше тысячи флаконов контрафактной туалетной воды на территорию страны. Грузовик с нелегальным товаром следовал из Республики Казахстан в Екатеринбург.

Читайте также:

Уральские таможенники выявили 32,5 тысячи заготовок поддельных кроссовок Adidas и Nike.