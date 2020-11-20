На Среднем Урале умерли ещё семь пациентов с COVID-19

На Среднем Урале умерли ещё семь пациентов с COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались семь человек. Общее число летальных случаев достигло 933.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. Средний Урал оказался на 12 месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимает Курская область и Республика Тыва.

На первом месте антирейтинга – Москва, где зафиксировано 77 летальных исходов. На втором Санкт-Петербург – 63 случая. На третьей строчке вновь Ростовская область. Там 20 смертей пациентов с COVID-19. За всё время пандемии в России от коронавируса скончались 35 311 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявлено 372 случая COVID-19. Это рекордный показатель за весь период пандемии коронавируса. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 42 460 свердловчан.