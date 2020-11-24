Михаил Мишустин вручил премии Правительства РФ двум учёным из Екатеринбурга

На торжественной церемонии вручения премий Михаил Мишустин указал на важность сохранения конкурентоспособности российской науки. Фото: пресс-служба Правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил премии Правительства РФ в области науки и техники двум учёным Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН. Лауреатами премии стали главные научные сотрудники учреждения Валерий Черешнев и Евгений Гусев.

На торжественной церемонии вручения премий Михаил Мишустин указал на важность сохранения конкурентоспособности российской науки. Он подчеркнул, что Россия должна стать центром притяжения для зарубежных учёных.

"Сегодня мы отмечаем премиями выдающиеся заслуги целых научных коллективов, которые в течение многих лет трудились над уникальными исследованиями и разработками. Они продолжают традиции своих знаменитых предшественников и, что особенно важно, открывают будущее — приближают время новых открытий и технологий, способных изменить мир", – передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Как заявил Михаил Мишустин, разработки лауреатов правительственной премии востребованы не только в России, но и во всём мире. В своей речи председатель кабмина отметил космические системы комплексного мониторинга чрезвычайных ситуаций, специальное оборудование для нефтегазовой, оборонной и атомной отраслей, новые установки для автоматического тушения пожаров на особо важных объектах, модели управления строительством уникальных высотных сооружений. По его словам, все разработки уже активно применяются для решения первоочередных государственных задач.

Валерий Черешнев и Евгений Гусев награждены премией Правительства РФ "за разработку и реализацию инновационных технологий в диагностике и комплексном лечении хирургических иммуноассоциированных заболеваний". Напомним, сегодня Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О награждении госнаградами", согласно которому Валерий Черешнев удостоился ордена Александра Невского.

Как ранее сообщала "Облгазета", всего наградой отмечены 133 человека. Каждый авторский коллектив получит по 2 млн рублей. Отдельным документом утверждены премии Правительства России в области науки и техники для молодых учёных. Их получат 25 человек не старше 35 лет.