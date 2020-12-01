Военные дезинфицировали 70 школ в Свердловской области. Фото: пресс-служба ЦВО.

В Свердловской области военнослужащие отдельной бригады радиационной защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию школ. Обработано свыше 70 учебных заведений.

Как рассказали в пресс-службе ЦВО, дезинфекция проводилась в коридорах, спортивных и актовых залах, а также раздевалках и холлах школ. Задействованные в работе военные были оснащены комплексами аэрозольной дезинфекции КДА-1 и ранцевыми распылителями. Их также обеспечили средствами защиты кожи и органов дыхания.

Отмечается, что отдельные военнослужащие, задействованные в обработке учебных заведений, принимали участие в мероприятиях дезинфекции соцучреждений Италии и Сербии в составе сводного отряда Министерства обороны РФ.

Ранее "Областная газета" сообщала, что за неделю число школьных классов, переведённых на дистант из-за COVID-19, в столице Урала выросло в два раза. Всего коронавирус добрался до 95 классов в 50 школах.

Напомним, школы на Среднем Урале посещает только часть учеников. До этой недели за партами могли сидеть только учащиеся 1-5-х и 11-х классов. С 30 ноября вернуться в учебные заведения позволили девятиклассникам. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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