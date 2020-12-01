Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
1 декабря 2020, 15:20

В Свердловской области заметно выросла доля заболевших коронавирусом детей

Школьница

На этой неделе доля пациентов с COVID-19 в возрасте до 18 лет выросла до 16,5%. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшую неделю заметно выросла доля несовершеннолетних свердловчан, подхвативших COVID-19. В то же время молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет стали болеть реже.

Неделей ранее фиксировалось снижение доли детей с коронавирусом — этот показатель опустился с 11,8 до 9,7%. На этой неделе доля пациентов с COVID-19 в возрасте до 18 лет выросла до 16,5%. Молодые люди до 29 лет стали болеть реже — 8,8% от общего числа пациентов на Среднем Урале.

Незначительно вырос процент заболевших в возрасте от 50 до 64 лет — на них приходится 24,5% заболевших. Чаще коронавирусом стали болеть свердловчане старше 65 лет. За неделю их доля выросла с 12,7% до 15,3%.

Как и прежде, больше всего инфицированных зарегистрировано среди свердловчан в возрасте от 30 до 49 лет, хотя за неделю ситуация в данной возрастной группе стала значительно лучше. Если 24 ноября их доля составляла 42,5%, то сейчас — 34,8%.

Фото: региональный оперштаб по борьбе с COVID-19

Добавим, что за прошедшие сутки на Среднем Урале зафиксировано 367 случаев заболевания коронавирусом. Болезнь унесла жизни ещё 10 пациентов.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.12.2020, 18:19 / Культура
XVII «Кинопроба» взяла старт в Екатеринбурге
01.12.2020, 17:56 / Общество
Михаил Мишустин призвал губернаторов решительнее применять ограничения по COVID-19
01.12.2020, 17:39 / Общество
На Урале предстанет перед судом бывший замглавы администрации Тугулымского городского округа
01.12.2020, 16:53 / Общество
На Кольцовском тракте перевернулся автомобиль с шестью пассажирами, двое погибли
01.12.2020, 16:52 / Общество
Зелёную рощу в Екатеринбурге будут закрывать на ночь