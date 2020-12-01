В Свердловской области заметно выросла доля заболевших коронавирусом детей

На этой неделе доля пациентов с COVID-19 в возрасте до 18 лет выросла до 16,5%. Фото: Галина Соловьёва.

За прошедшую неделю заметно выросла доля несовершеннолетних свердловчан, подхвативших COVID-19. В то же время молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет стали болеть реже.

Неделей ранее фиксировалось снижение доли детей с коронавирусом — этот показатель опустился с 11,8 до 9,7%. На этой неделе доля пациентов с COVID-19 в возрасте до 18 лет выросла до 16,5%. Молодые люди до 29 лет стали болеть реже — 8,8% от общего числа пациентов на Среднем Урале.

Незначительно вырос процент заболевших в возрасте от 50 до 64 лет — на них приходится 24,5% заболевших. Чаще коронавирусом стали болеть свердловчане старше 65 лет. За неделю их доля выросла с 12,7% до 15,3%.

Как и прежде, больше всего инфицированных зарегистрировано среди свердловчан в возрасте от 30 до 49 лет, хотя за неделю ситуация в данной возрастной группе стала значительно лучше. Если 24 ноября их доля составляла 42,5%, то сейчас — 34,8%.

Фото: региональный оперштаб по борьбе с COVID-19

Добавим, что за прошедшие сутки на Среднем Урале зафиксировано 367 случаев заболевания коронавирусом. Болезнь унесла жизни ещё 10 пациентов.