В Свердловской области выросла доля заболевших коронавирусом молодых людей

Наиболее заметно за неделю вырос процент заразившихся коронавирусом среди уральцев 18-29 лет. Фото: Галина Соловьёва.

На минувшей неделе в Свердловской области увеличилась доля заразившихся коронавирусом молодых людей. Зато дети стали болеть реже.

По сравнению с предыдущей неделей увеличение доли заболевших наблюдалось во всех возрастных категориях, кроме несовершеннолетних. Наиболее заметно вырос процент заразившихся среди уральцев 18-29 лет. На них пришлось 11,4% от общего числа подхвативших инфекцию (вместо 10,7% в предыдущий отчётный период).

Больше всего инфицированных зарегистрировано, как и в предыдущие разы, среди свердловчан 30-49 лет - 42,5% (на предыдущей неделе - 41,9%). На втором месте - пациенты в возрасте 50-64 лет. Их доля выросла с 23 до 23,5%. Немного увеличился и процент заболевших среди пожилых людей. В общей структуре ковид-пациентов они составили 12,9% (вместо 12,7%), сообщает региональный оперштаб.

Ситуация с заболеваемостью детей изменилась в лучшую сторону. Если семь дней назад сообщалось о том, что свердловчане младше 18 лет составляют 11,8% от всех инфицированных, то сейчас их доля снизилась до 9,7%.

Фото: региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявили 384 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 43 996.