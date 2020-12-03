На Урале под охрану взяли объекты, связанные с Героем Советского Союза Николаем Кузнецовым

В Екатеринбурге также есть памятник Николаю Кузнецову. Он был открыт 7 мая 1985 года на площади перед Дворцом культуры и техники УЗТМ. Фото: Станислав Мищенко.

В Талицком районе утвердили границы сразу нескольких объектов культурного наследия регионального значения. Они все связаны с Героем Советского Союза, разведчиком Николаем Кузнецовым.

Речь идёт о «Памятнике-бюсте Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова» (приказ №1018) и «Здании Зырянской начальной школы, в которой в 1918–1922 гг. учился Н. И. Кузнецов» (№1017). Данные объекты находятся в деревне Зырянка.

Кроме того, под охрану взяты объекты, размещённые в Талице. Всего их три: «Памятник легендарному разведчику Герою Советского Союза Н. И. Кузнецову» в сквере на пересечении улиц Ленина и Кузнецова – пер. Первомайского (№1016), «Здание Талицкого лесотехникума, в котором учился в 1927–1929 гг. Н. И. Кузнецов» на ул. Луначарского, 81 (№1015), а также «Дом Прохоровых, где в годы учебы в Талицком лесотехникуме жил на квартире Н. И. Кузнецов» на ул. Кузнецова, 31 (№1014).

На данных территориях разрешается проводить работы по сохранению объектов и благоустройству участков. При этом запрещается капитальное строительство и хозяйственная деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика объектов. Ознакомиться с документами более подробно можно на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Досье Николай Иванович Кузнецов родился 14 июля 1911 года в деревне Зырянка Талицкого района Свердловской области. В годы Великой Отечественной войны под именем немецкого офицера Пауля Зиберта он вёл разведывательную деятельность в районе украинского города Ровно, в центре оккупированной Германией территории Украины. На его счету ликвидация 11 генералов и высокопоставленных фашистских чиновников. Разведчик погиб 9 марта 1944 года в селе Боратин Бродовского района Украины во время боя с бандеровцами. По одной из версий, Кузнецов подорвал себя гранатой, по другой – был убит в перестрелке.

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