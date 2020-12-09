Евгений Куйвашев наградил знаком отличия главврача ГКБ №40 Александра Прудкова

Главврач екатеринбургской ГКБ №40 Александра Прудкова награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
"За выдающиеся заслуги в сфере здравоохранения Свердловской области наградить знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени Прудкова Александра Иосифовича", - говорится в указе № 663-УГ.
Ознакомиться с полным текстом документа можно в завтрашнем номере "Областной газеты".
Александр Прудков является хирургом высшей категории, членом-корреспондентом РАЕН, а также лауреатом премии им. В.Н. Татищева и Г.В. де Генина за вклад в развитие науки, техники и медицины. Он занимает должность главного врача Городской клинической больницы №40 уже почти девять лет — с января 2011 года.
В конце 2016 года Евгений Куйвашев наградил Александра Прудкова знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени.
Напомним, в конце ноября Президент РФ Владимир Путин наградил госнаградами 10 свердловчан, в том числе скончавшегося хирурга областной больницы №1 Юрия Мансурова.
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