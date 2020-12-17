В Екатеринбурге начали открываться ёлочные базары.. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге стартовала продажа деревьев к Новому году. На ёлочном базаре уже побывал фотокорреспондент "Областной газеты". Смотрим, что и за какую цену там можно приобрести.

Ёлочные базары уже появились у торговых центров "Гринвич", "Мега", "Марс", на КОРе. На Шарташском рынке, где также начали реализовывать праздничные деревья, ждут наплыва желающих к выходным. Сейчас же горожане только издалека оценивают новогодних красавиц. Интересует граждан и цена.

Фото: Галина Соловьёва

Как выяснила "ОГ", самый дешёвый вариант ‒ 600 рублей за погонный метр ‒ ель. Сосна же обойдётся на 100 рублей дороже, а элитная сосна ‒ на 400 рублей. Погонный метр пихты Сибирской обойдётся в 900 рублей. Из всех представленных вариантов самой дорогой стала пихта Датская ‒ 2 900 рублей за погонный метр. По словам продавцов, дольше всего стоят именно пихты.

Фото: Галина Соловьёва

Важно помнить! Залог хорошей ёлки – ровный, в меру толстый ствол без трещин, гибкие ветви и иголки насыщенного зелёного цвета. Озадачиться покупкой новогодней красавицы стоит в 20-х числах декабря. Ёлка, купленная раньше, не выстоит до конца праздников.

Фото: Галина Соловьёва

Помимо ёлок жителям Екатеринбурга предлагают отдельные веточки, шишки, новогодние венки и другие безделушки.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Добавим, живую ёлку можно приобрести значительно дешевле. Для этого необходимо обратиться в ближайшее от дома лесничество, написать заявление и оплатить стоимость дерева.

Цена одной ели до одного метра составит 57 рублей 7 копеек, до 2 метров – 114 рублей 13 копеек, до 3 метров – 171 рубль 22 копейки, до 4 метров – 228 рублей 28 копеек, свыше 4 метров – 285 рублей 35 копеек. Заготовить таким образом можно не больше двух ёлок.

Фото: Галина Соловьёва

Тем, кто попытается срубить дерево бесплатно, грозят штрафы. Как ранее сообщала "Облгазета", в эти дни лесные инспекторы и сотрудники полиции дежурят в лесах и на дорогах общего пользования. Они имеют право задерживать граждан, проверять документы, конфисковывать орудия рубки, а также составлять протоколы об административном правонарушении.

Штраф за незаконно срубленную ель для физлиц может достигать 4 тысяч рублей, для должностных лиц 40 тысяч рублей, а юрлица могут быть оштрафованы и на 300 тысяч рублей.

С наступающим Новым годом! Фото: Галина Соловьёва