В Свердловской области 31 декабря будет рабочим днём

Евгений Куйвашев подчеркнул, что это не отменяет права руководителей коммерческих структур принимать решение относительно выходного 31 декабря в своей компании. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Свердловской области не стали переносить выходной на 31 декабря в 2020 году. Об этом решении рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

"Взвесив все "за" и "против", решили не принимать специальных решений по переносу выходного для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Поэтому живём по производственному календарю, утверждённому Минтруда России", - пишет глава региона на своей странице в Instagram.

При этом Евгений Куйвашев подчеркнул, что это не отменяет права руководителей коммерческих структур принимать решение относительно выходного 31 декабря в своей компании, если для этого имеются все условия.

Отметим, что на сегодняшний день 31 декабря объявили выходным в 31 регионе России.

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