Темы дня

Общество
25 декабря 2020, 13:30

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 16 человек

скорая помощь

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 16 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 16 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число смертей достигло 1 409.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. По данным на 25 декабря, Средний Урал остаётся в топ-7 антирейтинга по числу погибших с начала пандемии.

На первом месте антирейтинга – Москва, где общее число летальных исходов достигло 10 763. На втором Санкт-Петербург – 7 222 смертей. А на третьей строчке – Московская область – 2 773. Далее следуют Ростовская область, Красноярский край и Нижегородская область. За всё время жертвами COVID-19 стал 53 659 россиян.

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявили 403 случая заражения. Накануне был побит суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом в регионе. Было поставлено 418 диагнозов COVID-19.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.12.2020, 15:12 / Общество
Утверждена программа развития Нижнесергинского муниципального района до 2025 года
25.12.2020, 15:11 / Общество
Журналисты «Областной газеты» стали призёрами конкурса, организованного администрацией Екатеринбурга
25.12.2020, 14:58 / Общество
Министр обороны РФ объявил 30 и 31 декабря выходными для военнослужащих
25.12.2020, 14:49 / Общество
Почти 30 тысяч свердловчан с COVID-19 получили лекарства для лечения на дому
25.12.2020, 14:07 / Общество
В Екатеринбурге выбран лучший дизайн-проект "умной остановки"