В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 16 человек

В Свердловской области от коронавируса скончались ещё 16 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 16 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число смертей достигло 1 409.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. По данным на 25 декабря, Средний Урал остаётся в топ-7 антирейтинга по числу погибших с начала пандемии.

На первом месте антирейтинга – Москва, где общее число летальных исходов достигло 10 763. На втором Санкт-Петербург – 7 222 смертей. А на третьей строчке – Московская область – 2 773. Далее следуют Ростовская область, Красноярский край и Нижегородская область. За всё время жертвами COVID-19 стал 53 659 россиян.

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявили 403 случая заражения. Накануне был побит суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом в регионе. Было поставлено 418 диагнозов COVID-19.