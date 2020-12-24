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24 декабря 2020, 13:12

В Свердловской области за сутки впервые выявили 418 случаев коронавируса

Женщина в маске гуляет с собакой

По выздоровлению из больниц выписались 48 тысяч пациентов. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 418 случаев новой коронавирусной инфекции выявлено в Свердловской области. Это новый суточный рекорд для региона.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 55 759 свердловчан. По выздоровлению из больниц выписались 48 тысяч пациентов, в том числе 420 - за последние сутки. На лечении остаются более 6 тысяч человек с COVID-19.

Стало известно ещё о 17 случаях смерти от COVID-19. Всего в области скончались 1 393 уральца с подтверждённым диагнозом.

Накануне сообщалось о 396 новых случаях. До этого три дня подряд в Свердовской области выявляли более 400 заразившихся.

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