В "ковидной" больнице №40 Екатеринбурга открыли КТ-центр

С сегодняшнего дня на базе ГКБ №40 заработает КТ-центр. Компьютерную томографию смогут пройти пациенты с подозрением на COVID-19 и пневмонию.
Амбулаторный центр будет принимать днём, затем он может перейти на круглосуточную работу.
В свердловском оперштабе по борьбе с коронавирусом отмечают, что KT-центр развёрнут временно. "Как только поток пациентов будет переориентирован в другие медучреждения, амбулаторный центр в ГКБ №40 свернут", - пояснили в оперштабе.
Добавим, что в больница №40 - главный "ковидный" госпиталь в городе.
В столице Урала также действуют амбулатурные КТ-центры в ЦГКБ №24, ГКБ №14, госпитале ветеранов войн и в отделении противотуберкулёзного диспансера на Дублёре Сибирского тракта, 56. Они работают круглосуточно.
Добавим. что накануне стало известно о 402 новых заболевших в Сверлдовской области, в том числе 165 - в Екатеринбурге. Общее число инфицированных в регионе перевалило за 55 тысяч, выздоровевших - 46,7 тысячи человек.
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