Темы дня

Общество
25 декабря 2020, 15:25

«Областная газета» стала обладателем Знака отличия I степени «Золотой фонд прессы - 2021»

"ОГ" 4 год подряд завоёвывает Знак отличия I степени. Фото: А. Кулакова

"ОГ" 4 год подряд завоёвывает Знак отличия I степени. Фото: А. Кулакова

В Москве подвели итоги конкурса на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы-2021». «Областная газета» уже 4 год подряд получает наивысшую награду – Знак отличия I степени.

В 2020 году в конкурсе приняло участие 126 изданий. Из них 115 удостоены Знака отличия.

Вручение наград и свидетельств состоится на деловом форуме «Качественная пресса России и перспективы её развития» в Москве в следующем году. Участников ждёт программа с участием лучших медиаэкспертов и практиков современных печатных и цифровых медиа - представителей успешных СМИ, образовательных, коммерческих и общественных организаций.

СМИ, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право в течение 2021 года ставить знак на своём издании.

Отметим, в этом году из-за ситуации с пандемией церемония награждения победителей проекта «Золотой фонд прессы-2020» состоялась осенью в Москве. Награды на конкурсе получил главный редактор издания Дмитрий Полянин, а также заместитель главреда Владимир Васильев и дизайнер Геннадий Богатырёв за визуальное оформление печатной версии «ОГ».

Сюжет

Новости редакции «ОГ»
Просматривая эту рубрику вы всегда будете частью нашей редакции!

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.12.2020, 16:33 / Общество
За несколько часов на вакцинацию по номеру 122 записались более 1000 свердловчан
25.12.2020, 16:07 / Общество
Святейший Патриарх Кирилл возвёл епископа Евгения в сан митрополита Екатеринбургского и Верхотурского
25.12.2020, 15:58 / Спорт
Александра Степанова и Иван Букин - чемпионы России
25.12.2020, 15:25 / Общество
«Областная газета» стала обладателем Знака отличия I степени «Золотой фонд прессы - 2021»
25.12.2020, 15:12 / Общество
Утверждена программа развития Нижнесергинского муниципального района до 2025 года