«Областная газета» стала обладателем Знака отличия I степени «Золотой фонд прессы - 2021»

"ОГ" 4 год подряд завоёвывает Знак отличия I степени. Фото: А. Кулакова

В Москве подвели итоги конкурса на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы-2021». «Областная газета» уже 4 год подряд получает наивысшую награду – Знак отличия I степени.

В 2020 году в конкурсе приняло участие 126 изданий. Из них 115 удостоены Знака отличия.

Вручение наград и свидетельств состоится на деловом форуме «Качественная пресса России и перспективы её развития» в Москве в следующем году. Участников ждёт программа с участием лучших медиаэкспертов и практиков современных печатных и цифровых медиа - представителей успешных СМИ, образовательных, коммерческих и общественных организаций.

СМИ, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право в течение 2021 года ставить знак на своём издании.

Отметим, в этом году из-за ситуации с пандемией церемония награждения победителей проекта «Золотой фонд прессы-2020» состоялась осенью в Москве. Награды на конкурсе получил главный редактор издания Дмитрий Полянин, а также заместитель главреда Владимир Васильев и дизайнер Геннадий Богатырёв за визуальное оформление печатной версии «ОГ».