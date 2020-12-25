«Областная газета» стала обладателем Знака отличия I степени «Золотой фонд прессы - 2021»

В Москве подвели итоги конкурса на соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы-2021». «Областная газета» уже 4 год подряд получает наивысшую награду – Знак отличия I степени.
В 2020 году в конкурсе приняло участие 126 изданий. Из них 115 удостоены Знака отличия.
Вручение наград и свидетельств состоится на деловом форуме «Качественная пресса России и перспективы её развития» в Москве в следующем году. Участников ждёт программа с участием лучших медиаэкспертов и практиков современных печатных и цифровых медиа - представителей успешных СМИ, образовательных, коммерческих и общественных организаций.
СМИ, ставшие обладателями Знака отличия, имеют право в течение 2021 года ставить знак на своём издании.
Отметим, в этом году из-за ситуации с пандемией церемония награждения победителей проекта «Золотой фонд прессы-2020» состоялась осенью в Москве. Награды на конкурсе получил главный редактор издания Дмитрий Полянин, а также заместитель главреда Владимир Васильев и дизайнер Геннадий Богатырёв за визуальное оформление печатной версии «ОГ».
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