К Новому году на «Екатеринбург Арене» откроется каток

В центре Екатеринбурга появится ещё один большой каток. Фото: Галина Соловьева

В центре Екатеринбурга появится ещё один большой каток. Он откроется на территории спортивного отдыха «Арена Парк» в периметре ул. Татищева – Пирогова – Ключевская.

Открытие «Арены Парка» площадью более 9 тыс. кв. метров анонсировала «Екатеринбург Арена». Организаторы обещают, что наполнение спортивно-развлекательных активностей в парке будет меняться в зависимости от времени года.

Так, уже 30 декабря здесь откроется зимний каток, площадью 1 800 квадратных метров. Каток будет обслуживаться специализированной лёдозаливочной машиной.

Также на территории парка будет работать теплое помещение проката, где гости смогут переодеться, взять в аренду коньки и оставить вещи на хранение. Здесь же обустроят фуд-корт с горячими напитками и едой. На территории расположится новогодняя ёлка и световые инсталляции. Рядом со спортивной зоной предусмотрена парковка на 300 мест.

На «Екатеринбург Арене» обещают, что каток будет организован с учётом санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге до конца года зальют более 140 катков. 18 декабря открылся каток «Северное сияние» в екатеринбургском парке им. Маяковского.