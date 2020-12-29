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29 декабря 2020, 13:03

На Среднем Урале скончались 1 474 пациента с COVID-19

Реанимация едет по городу

По данным на 29 декабря, Свердловская область остаётся на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва

За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 17 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Общее число скончавшихся достигло 1 474.

Информацию об этом подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19. Накануне стало известно о 16 скончавшихся с подтверждённым диагнозом.

По данным на 29 декабря, Свердловская область остаётся на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом после Москвы (11 064), Санкт-Петербурга (7 532), Московской (2 856), Ростовской (2 006) и Нижегородской областей (1 614), Красноярского края (1 666).

Добавим, что за последние сутки на Среднем Урале выявили 401 случай заражения. Более 400 случаев заражения в регионе ежедневно регистрируют больше недели.

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Областная газета Свердловской области

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