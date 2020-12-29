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29 декабря 2020, 12:55

В Свердловской области за сутки выявили 401 случай коронавируса

Дети в масках идут мимо ледового городка

По данным на 29 декабря, из больниц по выздороволению выписались 50 тысяч тысяч уральцев. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 401 случай новой коронавирусной инфекции выявлен в Свердловской области. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 57 782 свердловчанина.

Более 400 случаев заражения в регионе ежедневно регистрируют больше недели. Накануне стало известно ещё о 404 новых заболевших.

По данным на 29 декабря, из больниц по выздороволению выписались 50 тысяч тысяч уральцев, в том числе 405 - за последние 24 часа. Число выздоровевших вновь превысило число заболевших. На лечении остаются около 6 тысяч жителей региона.

За сутки диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+162), Алапаевска и Алапаевского района, Артёмовского, Артинского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Волчанска, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Качканара, Кировграда, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Среднеуральска, Слободо-Туринского района, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского и Туринского ГО.

Стало известно о 17 случаях смерти от COVID-19. Всего в области скончались 1 474 свердловчанина с подтверждённым COVID-19.

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