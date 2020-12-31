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31 декабря 2020, 12:37

Дамир Юсупов рассказал, о главном для себя событии в 2020 году

Дамир Юсупов

Дамир Юсупов рассказал, о главном для себя событии в 2020 году. Фото: Галина Соловьёва.

Герой России, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов поделился с «Областной газетой» своими впечатлениями от 2020 года. Он рассказал о самом главном событии.

«Событий в 2020 году было не так много, но нам с семьёй удалось съездить в отпуск в санаторий в Минеральных Водах летом. Но самое большое событие для нашей семьи – переезд в свой дом», – заявил Дамир Юсупов.

Напомним, совсем недавно Дамир Юсупов вручал новогодние подарки екатеринбуржцам в образе Деда Мороза. По завершении мероприятия он поделился своими ощущениями.

Пилот авиалайнера, совершивший летом 2019 года экстренную посадку самолёта на кукурузном поле в Подмосковье и спасший 233 пассажира, признался, что волновался перед выходом к детям в образе зимнего волшебника.

«Не знаешь ведь реакцию маленьких детей, поэтому стараешься общаться с ними по-детски, по-доброму, рассказываешь стихи, знакомишься, узнаешь, что с ними происходит. Я с удовольствием принял участие в этом мероприятии», – отметил Герой России.

Фото: Павел Ворожцов

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Областная газета Свердловской области

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