Россиянам разрешили переносить туры, купленные по программе кешбэка

Перенос путешествия возможен, если в месте отдыха или месте проживания объявят режим повышенной готовности или ЧС. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее переносить путешествия по программе кешбэка. Россияне, купившие туры или забронировавшие отели, смогут совершить запланированное путешествие до конца 2021 года.

Это будет возможно, если в месте отдыха или месте проживания объявят режим повышенной готовности или ЧС. Сроки переноса нужно будет определять допсоглашением с туроператором или юрлицом.

"Решение связано с тем, что из-за введения новых ограничений в регионах многие туристы начали обращаться к туроператорам и владельцам гостиниц с просьбой перенести их путешествие на более поздний срок. Граждане опасались возможного запрета на поездки и аннуляции путевок. Теперь эти вопросы урегулированы на уровне Правительства", - пояснили в кабмине.

Напомним, что в августе и в октябре в России стартовали программы частичного возврата денег при покупке туров по стране. Россияне могли приобрести путешествия с кешбэком до 10 января. Всего граждане смогли купить туры на 6,5 млрд рублей. Общая сумма вернувшихся на карты "Мир" денег составила 1,2 млрд рублей.

Добавим, что ситуация с коронавирусом в России остаётся напряжённой. Болею или переболели COVID-19 более 3 млн россиян. Каждый день в РФ выявляют более 25 тысяч новых пациентов.