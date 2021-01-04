В Екатеринбурге начали сносить здание ПРОМЭКТа несмотря на рекомендации мэрии

Судьбу здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге должны были решить 6 мая, однако это произошло раньше. Фото: Павел Ворожцов

4 января в столице Урала начали сносить здание Уральского промышленно-экономического и кооперативного техникума на ул. Декабристов, 20. Решения о включении его в перечень объектов культурного наследия принято не было.

В конце 2020 года в мэрии Екатеринбурга заявляли, что в Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области внесено предложение о необходимости принятия соответствующего решения. Судьбу объекта могли решить 6 мая. Управление запретило собственнику здания — ООО "Уралинвестцентр" — осуществлять снос здания ПРОМЭКТа в течение 90 дней.

Однако несмотря на всё это здание начали разбирать с помощью техники.

"Администрация Екатеринбурга настоятельно рекомендовала владельцу здания приостановить работы до получения результатов исследований, позволяющих установить истинную историко-культурную ценность объекта. Однако несмотря на это застройщик начал снос", - прокомментировали ситуацию в мэрии Екатеринбурга.

Ранее ситуацию со зданием ПРОМЭКТа прокомментировал член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. Бывший глава Екатеринбурга напомнил, что планы по сносу этого здания обсуждаются не впервые.