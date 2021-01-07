В Екатеринбурге продолжают демонтировать здание ПРОМЭКТа. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге продолжают демонтировать здание Уральского промышленно-экономического и кооперативного техникума (ПРОМЭКТ) на ул. Декабристов, 20. На месте побывал фотокорреспондент "Облгазеты".

Напомним, решения о включении данного конструктивистского здания в перечень объектов культурного наследия принято не было. Демонтаж постройки стартовал ещё в понедельник, 4 января.

Фото: Павел Ворожцов

Как сообщил корреспондент "ОГ", побывавший на месте, основные работы ведутся во дворе. Для разбора одного из корпусов здания привлечена техника ‒ два экскаватора.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

Со стороны улиц Декабристов и Белинского в здании демонтированы окна, но стены пока на месте.

Фото: Павел Ворожцов

Напомним, в конце 2020 года власти Екатеринбурга внесли предложение о необходимости включения здания на Декабристов, 20 в перечень объектов культурного наследия. Судьбу объекта могли решить 6 мая.

Управление госохраны объектов культурного наследия запретило собственнику здания ‒ ООО "Уралинвестцентр" ‒ осуществлять снос ПРОМЭКТа в течение 90 дней. Однако несмотря на всё это здание начали разбирать.

"Администрация Екатеринбурга настоятельно рекомендовала владельцу здания приостановить работы до получения результатов исследований, позволяющих установить истинную историко-культурную ценность объекта. Однако несмотря на это застройщик начал снос", - прокомментировали ситуацию в мэрии Екатеринбурга.

Ранее ситуацию со зданием ПРОМЭКТа прокомментировал член Совета Федерации Аркадий Чернецкий. Бывший глава Екатеринбурга напомнил, что планы по сносу этого здания обсуждаются не впервые.