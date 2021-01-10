В мэрии Екатеринбурга прокомментировали обрушение стены здания ПРОМЭКТа

Все нарушения на объектах городского хозяйства зафиксированы. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге 10 января на ул. Декабристов рухнула стена здания ПРОМЭКТа, которое начали сносить 4 января. На место происшествия выезжали городские службы.

Обломки завалили тротуары и проезжую часть. В мэрии заверили, что сейчас все системы жизнеобеспечения в районе здания Уральского промышленно-экономического и кооперативного техникума работают в штатном режиме.

"Все нарушения на объектах городского хозяйства зафиксированы", - сообщили в администрации города.

Напомним, решения о включении данного конструктивистского здания в перечень объектов культурного наследия принято не было. Управление госохраны объектов культурного наследия запретило собственнику здания ‒ ООО "Уралинвестцентр" ‒ осуществлять снос ПРОМЭКТа в течение 90 дней. Однако несмотря на это, а также рекомендации мэрии здание начали разбирать.

Ранее "Облгазета" публиковала фоторепортаж с места демонтажа здания на Декабристов, 20.