Прокуратура проводит проверку по факту сноса здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Проверка была организована после обрушения стены здания на стоящий рядом киоск. Фото: Павел Ворожцов.

Прокуратура Екатеринбурга с привлечением сотрудников прокуратуры Октябрьского района начала проверку по факту демонтажа конструкции здания бывшего техникума (ПРОМЭКТ) на улице Декабристов. Проверка была организована после обрушения стены здания на стоящий рядом киоск.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, к проведению проверки также привлечены специалисты регионального департамента государственного жилищного и строительного надзора. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению федерального и градостроительного законодательства компанией-подрядчиком и собственником здания.

Сотрудники прокуратуры и департамента строительного надзора побывали на месте обрушения стены здания. Они опросили гендиректора подрядной компании ООО "ГУП Инвестстрой", которая осуществляет снос здания, и запросили документы у "ООО ГУП Инвестстрой" и ООО "Корпорация "Маяк".

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, 10 января в Екатеринбурге на ул. Декабристов рухнула стена здания ПРОМЭКТа, которое начали сносить 4 января. Обломки завалили тротуары и проезжую часть.

Кроме того, "Облгазета" публиковала фоторепортаж с места демонтажа здания на Декабристов, 20. Подробнее читайте в завтрашнем номере "ОГ".