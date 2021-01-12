В Свердловской области резко похолодает до -42 градусов

В Свердловской области похолодает до -42 градусов. Фото: Алексей Кунилов.

Уральские синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В Свердловской области резко похолодает, местами столбик термометра опустится до -42°C.

По данным Уральского гидрометцентра, резкое похолодание ожидается в ближайшую ночь.

"Ночью 13 января на крайнем севере Свердловской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха -40...-42°С", – сообщают синоптики. На остальной территории региона будет -24..-29°С, при прояснении -34...-39°С. В дневные часы воздух прогреется до -20...-25°С.

В Екатеринбурге этой ночью будет до -27...-29°С, а днём – до -23...-25°С.

Чтобы сберечь себя и своё здоровье в мороз, необходимо соблюдать следующие правила:

важно подбирать одежду по погоде;

выходя на мороз, необходимо быть сытым;

детям, пожилым людям и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов;

автолюбителям стоит отказаться от дальних поездок во время морозов. Если вы всё же отправились в дорогу, то должны иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, средство связи – телефон или радиостанцию, лопату, спички.

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