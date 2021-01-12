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Общество / Благоустройство и ЖКХ
12 января 2021, 11:41

В морозные дни батареи в домах свердловчан станут горячее

девушка у батареи

Энергетики решили сделать батареи в домах уральцев горячее. Фото: Галина Соловьёва.

В ближайшие дни в Свердловской области сохранится морозная погода. В связи с этим энергетики решили сделать батареи в домах жителей региона горячее.

Как сообщает пресс-служба Свердловского филиала "Т Плюс", температура теплоносителя, отпускаемого с ТЭЦ, увеличена до 120-130 ºС. В связи с повышением температуры теплоносителя энергетики призывают граждан быть осторожными вблизи теплотрасс и тепловых камер.

Напомним, накануне "Областная газета" сообщала о том, что в здании бывшего общежития в Каменске-Уральском прорвало батарею с кипятком. Горячая вода разлилась с пятого до второго этажа. В результате происшествия погиб один человек.

Добавим, что из-за сильных морозов энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности. Усилена пожарная охрана зданий и сооружений ТЭЦ. В готовность приведены резервные источники энергоснабжения на котельных. 

По данным Уральского гидрометцентра, на этой неделе температура воздуха на Среднем Урале может опуститься до -35 ºС. О рисках, связанных с низкими температурами, уральцам напомнили спасатели. Также в Свердловской области опубликовали прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций из-за сильных морозов на 12-13 января. В эти дни в регионе возможны ДТП, пожары и задержки рейсов.

Областная газета Свердловской области

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